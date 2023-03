Lite in casa, spunta un machete: nell’abitazione anche della droga

Castel di Lama, violenta lite in casa. I carabinieri del Radiomobile di Ascoli, hanno denunciato in stato di libertà alcune persone per detenzione di droga. I militari erano intervenuti domenica pomeriggio, intorno alle 15, nella periferia di Castel di Lama, all’interno di un’abitazione per sedare una violenta lite esplosa tra i due inquilini, di nazionalità colombiana. Le urla hanno richiamato l’attenzione di alcuni passanti che hanno chiesto l’intervento dei carabinieri. Durante la concitazione addirittura uno dei due ha estratto un machete mentre uno dei due ha accusato un malore e si è accasciato a terra. I passanti richiamati dalle urla hanno subito allertato le forze dell’ordine.

Sul luogo dopo poco tempo è arrivata un’ambulanza del 118, che ha prestato le prime cure e ha provveduto a trasportare l’uomo colpito da malore al pronto soccorso dell’ospedale Mazzoni di Ascoli per accertamenti. I militari sopraggiunti sul luogo mentre cercavano di ricostruire l’esatta dinamica di quanto era accaduto, hanno effettuato una ricerca nell’abitazione ed hanno trovato una polvere bianca tra i piatti e le confezioni di riso, ai carabinieri non c’è voluto molto per capire che si trattava di droga. Per i due è scattata la denuncia per detenzione di sostanze stupefacenti, finalizzata allo spaccio. La droga è stata sequestrata. Sull’episodio indagano i carabinieri che dovranno ricostruire tutta la vicenda.

Maria Grazia Lappa