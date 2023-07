Lite sul gruppo misto: il consiglio si divide

Il consiglio comunale è unanimemente d’accordo nel dividere il gruppo misto in due entità per membri di maggioranza e di minoranza? Com’era prevedibile, no. La questione è stata messa sul piatto due giorni fa in commissione ‘affari generali’, e anche se nella riunione si è registrato un senso di approvazione generale, i conti con l’oste ancora non sono ancora stati fatti. Ad avanzare la proposta sono stati Giorgio De Vecchis, in qualità di membro della commissione, e Luciana Barlocci, che invece non ne fa parte ma è pur sempre capogruppo del misto. "Non ci può essere un unico gruppo misto con consiglieri di maggioranza e minoranza - ha detto Giorgio De Vecchis - perché può capitare che su alcune tematiche i membri dell’opposizione non vengano adeguatamente informati. L’anomalia è venuta fuori per la fuoriuscita dei consiglieri dalle liste di maggioranza, e va risolta".

L’idea è di riformare il regolamento, in modo tale che in futuro, con la rotazione dei capigruppo, minoranza e maggioranza vengano a conoscenza pariteticamente di quanto avviene nell’apposita conferenza. La riforma è stata sostenuta anche dalla minoranza di destra, da Aurora Bottiglieri e da Annalisa Marchegiani: quest’ultima, in particolare, ha precisato che "un regolamento è fonte di garanzia e chiarezza" e che "la divisione del gruppo misto è una tutela necessaria". Più polemica, la posizione di Barlocci: "Sono diversi mesi che questa situazione va avanti – ha commentato - ed era stata già evidenziata dall’uscita di maggioranza di Giorgio De Vecchis. Nel gruppo misto confluiscono diverse anime e penso che ci voglia rispetto. Abbiamo portato l’esempio di Pesaro, ma mi sembra che sia una strada che non si vuole seguire". Al termine della commissione, anche grazie all’apertura di Eldo Fanini e Fabrizio Capriotti, si è deciso che la questione verrà approfondita in una nuova riunione e poi votata in consiglio. Ma in emiciclo avrà i numeri per passare? Dal canto suo, Simone De Vecchis già prende le distanze dall’iniziativa: "Si sta facendo un discorso inutile – ha replicato il consigliere - Il regolamento ha sicuramente tante pecche, che hanno generato dubbi interpretativi, ma per quanto riguarda il misto, le disposizioni dicono che per il capogruppo debba esserci una rotazione ogni sei mesi: questo consente a tutti i componenti del gruppo di partecipare alla vita del consiglio. Per sua stessa definizione, il gruppo misto è un contenitore di differenti anime politiche, quindi a che pro questa divisione? Per fare massa critica? Per avere due capigruppo? Tutti sanno chi è in maggioranza e chi in minoranza. Indipendentemente da chi sarà a capo del gruppo, riferirà agli altri cosa viene detto in conferenza". A non essere d’accordo, infine, è Umberto Pasquali, che potrebbe quindi riformare un proprio gruppo di maggioranza.

g. d. m.