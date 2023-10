Lite sulla divisione del misto. Marchegiani esce dalla commisione

I disaccordi fra maggioranza e minoranza si ripetono anche sulla divisione del gruppo misto. La questione era stata proposta mesi fa e ieri pomeriggio è stata riproposta in commissione affari generali, durante la quale sono state discusse numerose modifiche al regolamento del consiglio comunale. Ad oggi, il misto sambenedettese è formato da sei consiglieri: quattro di minoranza (i due De Vecchis, Barlocci e Marchegiani) e due di maggioranza (Pasquali e De Renzis). I consiglieri di minoranza quindi hanno chiesto una separazione, non sentendosi rappresentati da quelli che appoggiano la coalizione di governo. "Questo comune ha un’esigenza di divisione del gruppo misto – ha detto Annalisa Marchegiani – quindi sarebbe opportuno regolamentare la partecipazione di questi gruppi per evitare strumentalizzazioni".

Linea che viene sposata da Giorgio De Vecchis: "L’aberrazione è evidente: basta dire che, se ci sono consiglieri che si riconoscono in maggioranza e minoranza, ci si divide". La discussione si è trasformata in scontro aperto quando Silvia Laghi ha espresso parere opposto ai consiglieri di minoranza: "Per quanto mi riguarda – ha affermato la presidente di commissione – il gruppo misto è un’entità eterogenea". Ad intervenire è stata anche Barbara De Ascaniis, secondo la quale il regolamento dovrebbe essere rivisto nella sua interezza, e non per compartimenti stagni. Le divergenze hanno richiesto l’intervento di Stefano Zanieri: "Questo regolamento ha dei refusi e, in generale, necessita di essere rivisto – ha dichiarato il segretario generale – In tal senso, però, è auspicabile fare un lavoro complessivo, e questo deve essere supportato da un parere importante della commissione, da trasportare in consiglio".

Per il presidente del consiglio Eldo Fanini, quindi, si renderà necessario uno studio ad hoc. Il regolamento pertanto verrà rivisto sotto molteplici punti, illustrati dalla stessa Marchegiani, che però è uscita per protesta prima che la commissione finisse: "Nel regolamento non si capisce quando debbano essere fatte le conferenze dei capigruppo e dei presidenti delle commissioni. Inoltre penso che non si possa convocare una commissione a cinque giorni dal consiglio. Per quanto riguarda il consiglio, si dovrebbero specificare i termini temporali delle convocazioni, perché in caso contrario il regolamento dice che la seduta deve essere convocata cinque giorni prima". La consigliera si riferisce all’ultimo consiglio del 2022, riconvocato d’urgenza in 24 ore per mancanza del numero legale in prima seduta.

Giuseppe Di Marco