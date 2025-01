Lite tra fratelli degenera, fuoco in casa

Una lite fra fratelli è sfociata nel tardo pomeriggio di ieri in un tentativo di incendiare l’abitazione dove i due vivono ad Ascoli. Intorno alle 19 i residenti di una palazzina in via Cellini hanno sentito rumori e urla provenire dall’appartamento occupato dai due fratelli, entrambi oltre i 50 anni di età. Era in corso una lite furibonda, di cui si ignorano al momento i motivi. Fatto sta, però, che al culmine della lite uno dei due ha appiccato il fuoco ad una porta. La sorte, ma anche la fortuna, hanno voluto che nella stessa palazzina abitasse un vigile del fuoco che è prontamente intervenuto. Il rogo non era partito con violenza, ma aveva provocato comunque parecchio fumo e conseguente preoccupazione per gli abitanti della zona. Sul posto sono giunti anche i colleghi partiti dalla caserma. L’intervento è stato in definitiva breve e non complicato, visto che già il collega aveva provveduto a verificare che fosse tutto sotto controllo.