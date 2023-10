Lite tra nordafricani finisce a bottigliate

E’ finita a bottigliate una discussione tra nord africani nel porto di San Benedetto. L’episodio di violenza è accaduto nel tardo pomeriggio di ieri nel piazzale antistante il Bar Europa, estraneo alla vicenda, ed ha visto coinvolti due marittimi che, probabilmente avevano alzato il gomito. Secondo la prima ricostruzione vi sarebbe stata una discussione, non si capisce il motivo del contendere, sfociata in un’aggressione durante la quale un trentenne ha subito una lesione alla testa, causata da un colpo di bottiglia. I presenti hanno chiesto i soccorsi e sul posto è intervenuto un equipaggio della Potes-118 di San Benedetto che ha medicato il paziente a bordo dell’ambulanza e poi l’ha trasportato al Pronto Soccorso in codice giallo, dove i sanitari gli hanno pratica alcuni punti di sutura al cuoi capelluto. In pochi minuti è arrivata anche un volante del commissariato che ha identificato la vittima dell’aggressione. Subito dopo gli agenti hanno avviato le ricerche dell’uomo che ha colpito il trentenne, che si è allontanato facendo perdere le sue tracce, ma secondo indiscrezioni si sarebbe trattato di una questione tra connazionali. Sul posto anche il personale della capitaneria di porto e della polizia locale.