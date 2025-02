Litiga con la madre e scappa di casa: trovata dopo un giorno

Dopo lunghe di ore di angoscia e affannose ricerche, nel pomeriggio di ieri la quattordicenne tunisina che abita a Cupra Marittima, insieme alla madre e alla sorellina, allontanatasi da casa nel pomeriggio di venerdì, è stata segnalata a Monte San Giusto, nel fermano. I carabinieri di Cupra sono andati subito a riprenderla. La giovane, che frequenta la scuola Media di Cupra, era uscita di casa, pare, dopo un diverbio con la mamma, ed aveva fatto perdere le sue tracce. I carabinieri e la polizia locale, ma anche l’amministrazione comunale tramite la chat con cui si tiene in contatto con i cittadini per comunicazioni di rilevante interesse, hanno subito diramato le ricerche diffondendo la foto della ragazzina affinché potesse essere intercettata prima possibile. La polizia locale ha iniziato a visionare le immagini delle telecamere di videosorveglianza per vedere in quale direzione si fosse diretta, mentre i carabinieri hanno allertato tutte le stazioni della compagnia e anche i comandi limitrofi. Le operazioni sono state condotte sotto il coordinamento della Prefettura e della Questura di Ascoli. Dopo meno di 24 ore dall’allontanamento la quattordicenne è stata trovata.