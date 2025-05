Livorno in rimonta: sconfitta la SAMB 3-2 nella Poule Scudetto

SAMB 2 LIVORNO 3

SAMB (4-3-3): Semprini 6; Zoboletti 6 (42’ st Orfano), Pezzola 6, Gennari 6, Paolini 6 (42’ st Fabbrini); D’Eramo 6 (19’ st Baldassi), Guadalupi 7, Tataranni 6; Kerjota 6, Eusepi 7 (31’st Moretti), Battista 6 (8’st Lulli). A disp. Coccia, Bouah, Chiatante, Orlando. All. Palladini 6

LIVORNO (4-3-3): Cardelli 6; Bonassi 6, Brenna 6, Siniega 6, Arcuri 6 (47’ st Parente av); Bellini 6 (26’ st Fancelli 6), Hamlili 7,5, Bacciardi 6; Marinari 6, Dionisi 6 (26’ st Rossetti 6), Malva 7 (33’ st Ndoye sv). A disp. Ciobanu, Luci, Frati, Batrini, Regoli. All. Indiani 6

Arbitro: D’Agnillo di Vasto 6 Guardalinee: Teulem- Eltantawy

Reti: 15’ pt Eusepi, 28’ Guadalupi, 44’ pt Malva, 47’ pt e 33’ st Hamlili

Note: Spettatori 1.572 di cui 59 provenienti da Livorno. Espulso Kerjota (S) per doppia ammonizione. Ammoniti Kerjota (S), Bacciardi (L) Angoli 5-3 per la Samb. Recupero: 2. ’ pt, 5’ st

Il Livorno sbanca in rimonta il Riviera il Riviera delle Palme in rimonta e si giocherà il passaggio del turno domenica prossima all’Ardenza quando ospiterà il Forlì. La SAMB esce dalla Poule Scudetto con l’ennesimo passo falso dopo quello in terra romagnola. E pensare che i rossoblù fino al 44’ pt erano in vantaggio per 2-0 grazie alle reti messe a segno da Eusepi e Gaudalupi. Poi però Malva prima e Hamlili poi hanno permesso ai toscani di andare al riposo sul 2-2. Poi al 33’ st è stato ancora il centrocampista marocchino a fissare il punteggio sul 3-2 finale. Rispetto a domenica scorsa a Forlì c’è il rientro di Paolini sull’out sinistro difensivo con il 2005 Zoboletti sulla corsia opposta, D’Eramo a centrocampo con Guadalupi e Tataranni, mentre Battista va a completare il tridente offensivo con Eusepi e Kerjota. 4-3-3 per il Livorno di Paolo Indiani con l’ex Ascoli Dionisi a guidare il reparto offensivo con Marinari e Malva sugli esterni. Gli amaranto si rendono pericolosi nei primi minuti del match. Ma al 15’ la Samb passa in vantaggio con Eusepi che finalizza al meglio un assist di Kerjota. La risposta del Livorno è affidata a Dionisi che colpisce il palo. Al 28’ la Samb raddoppia. Kerjota trova in area Eusepi che mette in mezzo un pallone che Guadalupi corregge con il petto in rete.

La Samb ha due occasioni con Battista per triplicare, ma nei minuti finali del primo tempo il Livorno prima accorcia le distanze con Malva (42’ pt) poi è Hamilili al secondo di recupero a riequilibrare l’incontro. Nella ripresa la Samb crea azioni per passare in vantaggio con Zoboletti, Eusepi e Guadalupi. Al 28’ i rossoblù restano in dieci per l’espulsione di Kerjota per doppia ammonizione. E cinque minuti dopo ecco Hamlili che mette a segno la sua doppietta personale e ribalta il parziale. La Samb ci prova a riequilibrare le sorti dell’incontro con il Livorno che controlla le iniziative rossoblù.

Benedetto Marinangeli