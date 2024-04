ll coro di reazioni: "Pendolari e turisti ostaggi dei lavori. Il territorio si blocca"

"L’ennesimo grave incidente in una delle gallerie dell’A14, dimostra quanto questo pezzo di Marche abbia bisogno di infrastrutture. Da anni siamo ostaggio di lavori interminabili". I commenti alla tragedia di ieri nel tratto di autostrada tra Ascoli e Fermo iniziano a fioccare già dalla mattina. Oltre al cordoglio per le vittime, undici in tre anni, il coro unanime che si leva chiede a gran voce una soluzione urgente per un territorio stremato da schianti e disagi. Da Confindustria Fermo arriva una nota durissima: "Non solo paghiamo un enorme prezzo economico, una persona oggi ha perso la vita, altre sono rimaste ferite. Tutto questo a fronte di promesse, progetti, accordi che non hanno mai trovato compimento in un piano strutturale vero. E soprattutto finanziato. Non si può continuare così, in attesa della terza corsia, se mai si farà, quantomeno che venga ripristinata la normale circolazione su due carreggiate. Il cantiere aperto da anni è un insulto per un Paese che si dichiara moderno. Chiediamo alle istituzioni, dal presidente della Regione Francesco Acquaroli ai sindaci del territorio, di agire, di farsi sentire, di alzare davvero la voce". Dopo Confindustria, la Cna: "Ancora una volta il tratto autostradale del sud delle Marche è teatro di morte, sofferenza, disperazione e paura. La tragica situazione infrastrutturale dell’autostrada ci sta costringendo ad ipotecare il futuro, la sopravvivenza del tessuto economico e imprenditoriale del Fermano. Tragedie come quella di oggi hanno conseguenze gravissime, oltre che per chi vi si trova coinvolto direttamente, anche per il turismo delle nostre zone".

Dello stesso tono le parole della Cgil: "Cos’altro deve accadere in quel tratto di autostrada per far suonare la sveglia a chi negli anni ha ignorato i tanti appelli giunti da più parti? Quante vittime ancora? Quanti disagi per chi lavora e chi viaggia ed è costretto ad attraversare quel maledetto tratto? Quali accorgimenti sono stati presi negli anni? Perché i cittadini devono pagare il pedaggio di quel tratto di autostrada per un servizio a dir poco indegno? Cosa accadrà con nei mesi estivi? Il 22 aprile è convocato il tavolo provinciale per la Competitività e lo Sviluppo e, in

quell’occasione, chiederemo al Presidente della Provincia e alle altre parti sociali di promuovere

come tavolo un incontro con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Regione Marche e Società Autostrade perché facciano chiarezza sul futuro di questa infrastruttura, strategica per un territorio che sconta clamorosi ritardi e non solo in tema di mobilità". E in una giornata difficile come quella di ieri, arriva il chiarimento di Christian Tucciarone, Direttore del Tronco di Pescara di Autostrade per l’Italia: "Abbiamo subito avviato le attività ispettive con la società di ingegneria che ci affianca, per definire quanto prima gli interventi di ripristino generati dai danni causati all’infrastruttura dall’incidente. Ricordo peraltro che si tratta di una galleria non interessata da cantieri al momento dell’evento, sicuramente danneggiata ora dall’incendio: potremo stabilire solo nelle prossime ore tempi e modi di intervento, per garantire quanto prima almeno una riapertura parziale del tunnel".

Eleonora Grossi