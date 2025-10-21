ll Piceno film festival si chiude insieme ad Haber e a ’Malamente’

Il premio Città di San Benedetto del Piceno Cinema Festival è andato al cortometraggio ’Malamente’, interpretato e diretto da Giovanni Guidelli, che ha ritirato il trofeo in un affollato Teatro Concordia: ambientato in Toscana nel 1963, il corto racconta di un paziente appena dimesso dal manicomio e di una scabrosa vicenda avvenuta durante la guerra mondiale. Si è conclusa così, la prima delle sette settimane di eventi del IV Piceno Cinema Festival, organizzato dall’Associazione Gli O’Scenici in collaborazione con l’Accademia Aifas, che al Liceo Rosetti, con il coordinamento della professoressa Silvia Marconi, ha visto 316 studenti impegnati nella votazione dei corti in concorso, e le proiezioni di venerdì e sabato pomeriggio. La sera è andato in scena il galà, che ha avuto in Alessandro Haber la stella più brillante: aperto dal presentatore virtuale Settimio, è stata condotto da Luca Sestili con il supporto della traduttrice Lis, Antonella Illuminati e ha preso il via con il saluto del sindaco Antonio Spazzafumo e dell’assessore Andrea Sanguigni e proseguito con l’attribuzione di una menzione speciale al film ’La paura dei numeri’, diretto da Mauro John Capece e con un momento dedicato all’inclusione con I ragazzi dell’Anffas Aps, accompagnati da Maria Lauri.

Molto sentito l’intervento del Vescovo Giampiero Palmieri che con e di Suor Chalo, che hanno ritirato la menzione d’onore per il premio al lungometraggio ’Si todas las puertas se cierran’. In chiusura la performance da mattatore di Alessandro Haber, accompagnato dal giovane regista Denis Nazzari che lo ha diretto del corto ’Prova d’Amore’, vincitore del Pcf 2024. Haber ha parlato di cinema, teatro, politica, religione, guerra, senza risparmiare nessuno e in chiusura anche un accenno de ’La valigia dell’attore’, accompagnato alla chitarra dal maestro Cristiano Corradetti; un pezzo che Francesco De Gregori scrisse ispirandosi proprio al grande attore. Il festival si sposta ora a Montalto delle Marche per la seconda settimana di eventi, ospiti d’eccezione l’attore e doppiatore Francesco Venditti e il regista Giuseppe Piccioni.

Stefania Mezzina