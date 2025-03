ll torneo di carte per gli operai finisce in consiglio

Oggi pomeriggio alle 18,30 è stato convocato il consiglio comunale di Ripatransone con 9 punti all’ordine del giorno di cui tre sono interrogazioni e mozioni della minoranza ‘Progetto Paese’.

Dopo la comunicazione del sindaco Alessandro Lucciarini, la maggioranza dovrà rispondere all’interrogazione di Progetto Paese sul Consorzio Monti Azzurri, in relazione alle sanzioni elevate con l’autovelox fisso in Valtesino.

A seguire vi è un’altra interrogazione che riguarda la vicenda degli operai invitati dal sindaco a giocare a carte, se non hanno amore e rispetto per il loro lavoro.

Vi è poi una mozione, sempre della minoranza, sulla richiesta di intitolazione di via o piazza al professor Numa Cellini.

Il civico consesso proseguirà con due punti di carattere tecnico e l’acquisto dell’immobile in piazza Donna Bianca.

Lo svolgimento in forma associata dello sportello unico per attività produttive con approvazione del nuovo schema di convenzione e la proroga delle agevolazioni per l’utilizzo di gasolio e Gpl degli impianti in zone non servite dalla metanizzazione chiudono i lavori del Consiglio.