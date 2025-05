"In paese c’è tanto entusiasmo. Tutti tifiamo per Riccardo e siamo davvero orgoglioso di lui". A parlare è Sabatino Fioravanti, che poi continua: "Lo abbiamo visto crescere, tirando i primi calci al pallone nella piazzetta di Rotella. Che dire, ormai è un professionista affermato. Ci emozioniamo a ogni suo gol e a ogni sua giocata, perché è davvero forte. Speriamo che Spalletti lo convochi in nazionale e che ai prossimi Mondiali possa guidare lui l’attacco dell’Italia. E’ diventato un calciatore fortissimo, come ce ne sono pochi nel campionato italiano".