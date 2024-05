’Lo Chiamava Rock’n’Roll’. Ultimi ciak per il film a Cupra

Terminano oggi a Cupra Marittima le riprese del film ’Lo Chiamava Rock ’n’ Roll’, firmato dal regista Saverio Smeriglio. La troupe ha girato scene nei luoghi simbolo della cittadina e per alcune importanti momenti si è avvalsa delle comparse trovate in paese e nel territorio. Ieri pomeriggio, ad esempio sono state necessarie oltre cento persone, uomini e donne di tutte le età, a Borgo di Marano, dov’è stato allestito il set di una festa di paese, scena girata tra le 17,30 e mezzanotte. ’Lo Chiamava Rock ’n’ Roll’ è un progetto cinematografico ambizioso che ha come obiettivo principale quello di raccontare il mondo delle disabilità. Una commedia d’autore prodotta da Evra e patrocinata da importanti realtà nazionali come il Comitato italiano paralimpico, la Federazione ciclistica italiana, l’Anmil (Associazione Nazionale fra lavoratori mutilati e invalidi del lavoro) e l’Aisa (Associazione Italiana per la lotta alle Sindromi Atassiche). "Questo film girato a Cupra ci dà l’opportunità di dare visibilità alle bellezze del nostro paese, tra cui gli angoli più suggestivi e caratteristici del nostro gioiello, il Borgo di Marano – afferma l’assessore Daniela Luciani - La soddisfazione più grande di questi 15 giorni di riprese, è stata vedere come tutto un paese e soprattutto gli operatori economici: strutture ricettive, attività commerciali, di ristorazione, abbiano colto quest’opportunità e dato la propria disponibilità per offrire la migliore ospitalità e accoglienza alla troupe e al cast di attori, quasi tutti provenienti da fuori regione. Un’ospitalità che tutta la troupe racconta quasi giornalmente sui social, Instagram in particolare, di quanto calore ed entusiasmo nell’accoglienza hanno ricevuto, da rendere indimenticabile ed unico il ricordo di queste giornate trascorse qui a Cupra".

Marcello Iezzi