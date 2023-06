Lo Sbarco di Papa Alessandro", Domani la Rievocazione Storica sulla Spiaggia Kursaal"

Tutto pronto per "Lo sbarco di Papa Alessandro". La rievocazione storica dell’approdo fortuito del pontefice nel porto di Grottammare, databile intorno al 1175, si terrà domani, alle ore 21.30 circa, sulla spiaggia davanti a piazza Kursaal. L’organizzazione, affidata all’associazione Presepe Vivente, che sta mettendo a punto il protocollo della rappresentazione, che si avvarrà delle coreografie di un gruppo di danzatrici dell’Utes, per l’esecuzione di balli folkloristici medievali, e delle spettacolari esibizioni degli sbandieratori e rullanti del Gams di Servigliano, per raccontare al pubblico una storia a metà tra cronaca e leggenda. Elementi che si uniranno ai figuranti in abiti storici sulla spiaggia Kursaal, protagonisti dell’accoglienza del papa (interpretato da Guido Citeroni) e della sua delegazione di templari e porporati provenienti dal mare, dove il fortunale sarà rievocato con uno spettacolo pirotecnico. In caso di maltempo, la manifestazione è rinviata al giorno successivo, domenica 2 luglio. Nella giornata di domani la spiaggia libera antistante piazza Kursaal sarà riservata ai preparativi della manifestazione.