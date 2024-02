Lo scafista arrestato:: "Volevo soltanto aiutare"

Risiedeva a Monteprandone Bassem Fathy Arafat Abedellah l’uomo arrestato la settimana scorsa e rinchiuso nel carcere di Marino del Tronto a seguito di un’ordinanza di custodia cautelare per reati in materia di immigrazione clandestina, avendo svolto il ruolo di ’skypper-scafista’ in uno dei tanti sbarchi di immigrati che cercano fortuna in Italia. Il 39enne originario dell’Egitto è stato sottoposto nei giorni scorsi all’interrogatorio di garanzia. Difeso dall’avvocato Simone Matraxia, nei prossimi giorni verrà di nuovo interrogato dalla Procura distrettuale antimafia di Ancona che ha coordinato l’inchiesta e l’operazione portata a termine lo scorso 20 febbraio dal personale della Sezione Investigativa di Ancona, del Servizio Centrale Operativo, con la collaborazione della Squadra Mobile di Ascoli e di personale delle volanti della Questura ascolana, con il coordinamento operativo del Servizio Centrale Operativo.

L’egiziano è accusato di aver condotto il barcone colmo di immigrati nel tratto di mare fra la Libia e il punto dove è avvenuto il soccorso. Ottenuti documenti provvisori, Abedellah nel corso dell’ultimo anno ha lavorato come stagionale e da qualche tempo era stato assunto a tempo determinato come lavapiatti in una attività legata alla ristorazione in Riviera. Le indagini hanno appurato che non era però soltanto uno dei tanti immigrati a caccia di fortuna in Italia, ma era parte dell’organizzazione del viaggio della speranza per cui gli occupanti del barcone avevano pagato somme, anche importanti. Secondo quanto trapelato Abedallah avrebbe già respinto ogni accusa di aver fatto parte dell’organizzazione del viaggio della speranza. Avrebbe soltanto accettato di guidare il barcone per aiutare le tante persone che volevano arrivare in Italia in cerca di un futuro migliore. Una ricostruzione che cozza con l’impianto accusatorio.

All’egiziano sono infatti contestati i reati di favoreggiamento all’immigrazione clandestina, per aver trasportato molteplici migranti in mare aperto fino ai soccorsi della motonave dell’Ong, con l’aggravante dell’esposizione a pericolo per la vita di numerose persone, trasportate a bordo di un’imbarcazione priva di ogni necessaria dotazione di sicurezza, del tutto inadeguata in relazione al numero di persone trasportate. Nei prossimi giorni la procura distrettuale gli chiederà conto del suo comportamento, anche per arrivare ad individuare altre persone coinvolte nel viaggio della speranza.

Peppe Ercoli