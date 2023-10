Lo scambio culturale tra scuole

Si è appena concluso lo scambio culturale tra la scuola media ‘Massimo D’Azeglio’ di Ascoli e il collège ‘Canteperdrix’ di Grasse, in costa Azzurra in Francia. Il progetto ha visto 24 alunni delle classi terze ospitare in famiglia i propri corrispondenti ragazzi francesi dal 16 al 20 ottobre. Nella settimana dal 27 al 31 marzo, gli alunni italiani erano invece stati ospiti nelle famiglie francesi accompagnati dalla professoressa Samanta Guerrieri e dal professor Luca Corellas. Questi i ragazzi ascolani che hanno partecipato al progetto di scambio culturale: Malyka Giulivi, Benedetta Panichi, Rachele Riti, Maria Elisa De Angelis, Angelica Smiroldo, Rebecca Floresta, Elena Colati, Luca Fiori ed Emanuele Giardini della 3°A; Beatrice Anastasi, Ilaria Pelliccioni, Michelle Alfonsi, Amelia Eleuteri, Francesco Luzi, Andrea Sofia, Alessandro Viviani, Michele Silvestri, Alessandro Flete, Bianca Di Sabatino, Elena Flaiani, Diletta Partenope e Maya Lysy della 3°B e Riccardo Marozzi della 3°C.