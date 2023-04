Lo scambio dei libri per ragazzi

Oggi alle ore 10 in piazza Madonna della Speranza, avrà luogo la seconda giornata del progetto "Leggo e Ascolto il Mondo" promosso dall’Isc "G. Leopardi" di Grottammare. Proprio in quella piazza è installata la casetta dei libri "La Palma", costruita dal genitore Stefano Scartozzi. All’iniziativa parteciperanno i bambini di alcune sezioni della scuola dell’Infanzia di via Battisti e gli alunni del Plesso "Speranza – Biblioteca", con i ragazzi del Consiglio Comunale Ragazzi, per coinvolgere i presenti nei laboratori lettura e attività espressive. Queste manifestazioni trovano la loro natura nelle pagine dei libri, forzieri di parole e immagini preziose. Le piccole biblioteche libere – le Casette dei libri autogestite – sono custodi di questi forzieri da cui escono voci che permettono di volare. Ognuno può prendere un libro lasciandone un altro in modo da dare, a tutti la possibilità di viaggiare per qualche attimo sulle ali delle parole e delle storie.