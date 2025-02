Lo scatto turistico: "I numeri ci premiano, c’è il maggior aumento di tutta la provincia"

I flussi turistici nella Città delle Cento Torri crescono e la conferma arriva anche dai dati che riepilogano le presenze nel 2024. E’ stato il sindaco Marco Fioravanti nel corso della presentazione di ‘Ascoli Città Europea dello Sport’, ad annunciare con grande soddisfazione l’aumento degli arrivi in città e soprattutto delle presenze. "Colgo l’occasione – ha dichiarato il primo cittadino – per comunicare che la città di Ascoli nell’anno 2024 ha fatto registrare il 12.16% in più di arrivi e il 7.43% in più, di presenze. Registriamo quindi il più cospicuo aumento di flussi turistici dell’intera provincia e di tutti i comuni dell’entroterra marchigiano. E’ stato quindi riconosciuto e premiato il lavoro portato avanti in sinergia con la Regione Marche e con tutti gli operatori del territorio: la nostra città continua a crescere. Grazie quindi al grande lavoro che è stato fatto e che continueremo a fare. Di certo anche gli eventi sportivi hanno dato il loro contributo e per questo ringrazio l’assessore allo sport Nico Stallone, ma lasciatemi soprattutto ringraziare il nostro ‘bomber’, giusto per usare un termine calcistico: il professor Stefano Papetti. Nel 2024 i Musei Civici hanno fatto registrare oltre 30.000 presenze che valgono per noi come 30.000 gol. Grazie quindi al direttore di Ascoli Musei che ha già in programma tante nuove iniziative per il 2025 che unite agli eventi di ‘Ascoli Città Europea dello Sport’, porteranno sicuramente ad aumentare ancora le presenze nella nostra splendida città. Quest’anno avevamo la sensazione di un anno molto positivo a livello turistico – ha proseguito il sindaco Fioravanti – oggi sono arrivati i dati ufficiali della Regione Marche. Ringrazio quindi il Governatore Francesco Acquaroli per tutto il lavoro fatto e che ha portato le intere Marche a crescere negli arrivi e nelle presenze. La città di Ascoli è passata da 73.916 presenze nel 2023 a 79.411 dello scorso anno con un incremento di 5.495 turisti. Per quanto riguarda gli arrivi si è passati da 38.651 del 2023 a 43.352 del 204 con un incremento di 4.701 turisti. Ricordiamo che gli arrivi corrispondono al numero di clienti, residenti e non residenti, ospitati negli esercizi ricettivi (alberghieri o extra-alberghieri) nel periodo considerato. Le presenze, invece, corrispondono al numero delle notti trascorse dai clienti, residenti e non residenti, negli esercizi ricettivi. Questo record – ha concluso Marco Fioravanti – è frutto del lavoro di tutti i cittadini, delle associazioni e degli operatori turistici di Ascoli che hanno saputo valorizzare la città. Andiamo avanti insieme".

Valerio Rosa