Lo Schiaccianoci: spettacolo per bambini

Ad Appignano, domenica, alle 16.30, i bambini saranno i protagonisti dell’evento ‘Aspettando Natale’, organizzato dal Comune a cura della Compagnia 7-8 chili. Lo spettacolo, riservato ai bambini di età circa fra i 4 e i 10 anni, consisterà nella lettura animata della storia Lo Schiaccianoci ad Appignano. Un valzer di fiori e fuochi d’artificio, scritta da Carolina d’Angelo, autrice di libri per bambini e ragazzi, di origini marchigiane. A seguire avrà luogo un laboratorio manuale di decorazioni natalizie che permetterà ai bambini di sviluppare la propria creatività e trascorrere un momento di divertimento e condivisione con i loro coetanei, in attesa del Natale. L’iniziativa è gratuita e si svolgerà nel teatro S.a.l.e (via Roma 146) e è necessaria la prenotazione al numero 0736 817701 o scrivendo una mail a ruritage@ comune.appignanodeltronto.ap.it