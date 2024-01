Lo schianto sulla Mezzina: "È stato omicidio stradale"

La Procura di Ascoli ha chiesto una condanna e un’assoluzione nel processo che vede due persone accusate, a vario titolo, di aver causato l’incidente stradale avvenuto il 7 febbraio 2019 lungo la Mezzina nel quale morì il dottor Valerio Cicconi, medico dell’ospedale Mazzoni di Ascoli. In occasione dell’udienza del processo che si celebra con rito abbreviato l’accusa ha chiesto ieri la condanna a 5 anni e 8 mesi per Luigino Nespeca, 53enne di Offida; per Loris Stracci, 34enne di Castel di Lama, il pm ha chiesto l’assoluzione non essendo stata raggiunta durante il processo la prova della sua colpevolezza. Entrambi sono accusati in concorso di omicidio stradale; il solo Nespeca deve rispondere anche delle lesioni gravi riportate nell’incidente dal coimputato Stracci. Nel corso del processo la Unipol, compagnia assicuratrice della vettura guidata da Nespeca, ha completamente risarcito i familiari del dottor Cicconi che hanno quindi ritirato la costituzione di parte civile. Inizialmente Stracci, difeso dall’avvocato Sergio Gabrielli, era accusato di omicidio colposo; a seguito delle perizie il pm Flaiani gli ha contestato l’omicidio stradale, come avvenuto fin dall’inizio per Nespeca. Quest’ultimo, difeso dagli avvocati Sciarroni ed Pompei, la sera dell’incidente fu sottoposto all’alcol test all’ospedale di Ascoli e fu rilevata una presenza di alcol nel sangue pari a 1,6 grammi per litro, ben oltre quindi il limite consentito che è di 0,50 g/l. Non guidava in stato di ebrezza invece Stracci, ma per i periti dell’accusa la sua Fiat Tipo al momento dell’incidente viaggiava a 82 km/h, in un tratto della Mezzina in cui il limite è di 70 km/h; da qui la contestazione dell’omicidio stradale invece di quella di omicidio colposo.

Secondo la ricostruzione, la Citroen Ds3 di Nespeca quel giorno viaggiava in direzione di Offida; improvvisamente ha invaso la corsia di marcia opposta, proprio mentre sopraggiungeva la Fiat Tipo di Stracci che, a seguito dell’urto, è finita sul muro di contenimento alla sua destra ed è poi stata proiettata sulla corsia opposta di marcia andando a cozzare violentemente con la Fiat Punto alla cui guida il dottor Cicconi. Il medico, finito il proprio turno di lavoro in ospedale, stava rientrando a casa ad Offida e viaggiava a 62 km/h, entro il limite. "Sono state eseguite tre perizie e tutte giungono a conclusioni diverse, per cui non c’è una prova certa su come sia avvenuto l’incidente, sia nella dinamica sia riguardo alla velocità che portavano le auto coinvolte" ha detto nell’arringa difensiva l’avvocato Sciarroni, difensore di Nespeca.

Peppe Ercoli