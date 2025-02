Lo sciopero dei metalmeccanici: "Siamo compatti per i nostri diritti"

Le segreterie provinciali di Fim Cisl, Fiom Cgil e Uilm Uil hanno evidenziato l’altissima adesione dei lavoratori delle aziende del Piceno allo sciopero indetto a sostegno del rinnovo del contratto collettivo nazionale. "In tutti i presidi industriali la partecipazione delle maestranza è stata sicuramente elevata – ha detto Alessandro Pompei delle segreterie provinciale di Ascoli della Fiom Cgil – basti pensare che alla Beko ha raggiunto il 70%".

Nel presidio che avete organizzato nella zona industriale di Ascoli la partecipazione come è stata? "Anche nel presidio che abbiamo organizzato nella zona industriale di Campolungo la partecipazione è stata massiccia. In questo caso devo sottolineare la partecipazione che abbiamo registrato da parte delle delegazione delle aziende metalmeccaniche del territorio Piceno".

Ovvero? "Nel corso della mattinata oltre alla delegazione della Beko hanno raggiunto l’area del presidio i lavoratoi della Ykk, della HP, Meccanica H7, da San Benedetto dalla Gem Elettronica e da Monteprandone dalla Mag l’azienda degli elicotteri".

Come evidenziato nel corso della conferenza stampa dai rappresentanti delle tre confederazioni sindacali lo sciopero si è reso necessario in quanto la trattativa per il rinnovo del contratto nazionale non riparte per l’indisponibilità di Federmeccanica e Assistal, che continuano a trincerarsi dietro la loro "contro piattaforma", respingendo le richieste di Fim Fiom Uilm votate dalle lavoratrici e dai lavoratori. "Per superare l’intransigenza delle controparti – sostengono le associazioni dei lavoratori – è stato necessario quindi mandare un forte segnale alle aziende con l’intensificazione della lotta e della mobilitazione: Fim, Fiom e Uilm hanno, quindi, proclamato le ore di sciopero da realizzare con la massima articolazione, azienda per azienda, per rendere più incisiva la mobilitazione dei lavoratori".

Vittorio Bellagamba