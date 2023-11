Lo sciopero nazionale: "Poveri anche col lavoro e inflazione: tutti in piazza"

"Adesso basta!". Cgil e Uil non ci stanno. Il loro è un secco no alla legge di bilancio del governo Meloni. Una finanziaria che, oltre a non risolvere di fatto le problematiche del paese, non pare essere in grado di attenuare le difficoltà avvertite dai lavoratori della provincia picena. Domani saranno in tanti a scendere in piazza per aderire allo sciopero nazionale di 8 ore indetto. L’appuntamento è alle ore 10 a piazza Roma dove avverrà il concentramento del corteo che poi muoverà fino a raggiungere piazza Ventidio Basso. Lì si susseguiranno i vari interventi previsti. "I dati evidenziano come, dal punto di vista reddituale, la nostra provincia risulta avere il livello più basso di tutta la regione – commenta Barbara Nicolai, segretaria generale Cgil Ascoli –. C’è una povertà dilagante non soltanto per chi non ha un lavoro, ma anche per chi risulta essere povero pur lavorando. I lavoratori a tempo indeterminato sono sempre meno e aumentano i contratti precari e intermittenti. Così è impossibile immaginare un futuro per famiglie, giovani e soprattutto donne. L’emergenza salariale crea inoltre conseguenze anche di tipo indiretto su sanità e diritto allo studio".

Aumentano inoltre i casi di persone "che non riescono a permettersi una casa. Sono sempre più gli sfratti per morosità eseguiti. Poi c’è tutta la questione legata alla paventata riforma sulle pensioni. Non si va a migliorare la legge Fornero, anzi si è deciso di incidere peggiorandola. Abbiamo così portato avanti un’attività capillare di informazione e diffusione dei motivi dello sciopero". Che lo scenario si sia aggravato in maniera pesante lo si può capire anche dai dati forniti dall’Inps che parlano di circa 8.500 domande accolte per la Naspi, di cui 5.200 presentate da donne. Il calo demografico di quasi 1.500 abitanti testimonia le difficoltà avvertite da un territorio complicato e fragile come quello ascolano. L’inflazione è preoccupante (17%) e non tende ad arrestarsi. Le retribuzioni medie impediscono di vivere in maniera dignitosa: 9mila euro annui per un part-time; 5mila euro per uno stagionale; 1.800 euro annui per un contratto intermittente. "A ciò bisogna aggiungere – sostiene Floriano Canali della Uil –. la sicurezza sul lavoro. Dall’inizio dell’anno nelle Marche si sono verificati 12.500 infortuni di cui 19 mortali. E di questo non si parla minimamente nella finanziaria. Nelle buste paga non c’è nulla in più. Il bonus donna ha visto un peggioramento. Il divario tra la figura maschile e quella femminile è ancora altissimo (30%). Le condizioni per scioperare ci sono tutte. Auspichiamo che quella piazza sia piena".

Massimiliano Mariotti