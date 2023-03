Lo scontro sul piano di Boeri "Vi spiego perché siamo contrari"

"Nessuno ce l’ha con i residenti di Pescara del Tronto, anzi anche loro hanno diritto di soluzioni migliori rispetto alla dislocazione delle loro abitazioni nella frazione di Piedilama". Il proprietario di un immobile a Piedilama ha contattato il Carlino per far partecipe l’opinione pubblica del perché alcuni residenti della frazione hanno fatto ricorso al Tar contro i piani attuativi firmati dall’architetto Boeri. Ha scelto di farlo in forma anonima "perché – spiega – il clima purtroppo è pesante intorno a questa vicenda, non solo nei confronti di chi ha fatto il ricorso al Tar, ma anche per chi, come me, non ha fatto passi giudiziari, ma è contrario a certe decisioni che sono state prese e che speriamo il tribunale regionale valuti bene quando a giugno prossimo entrerà nel merito dei tre ricorsi". Ricordiamo che qualche giorno fa il Tar ha negato la sospensiva sui ricorsi di tre persone proprietarie di immobili a Piedilama. Una decisione salutata con entusiasmo dal sindaco Michele Franchi al grido "gli interessi di pochi non possono prevalere sul bene dell’intera comunità arquatana".

"Passiamo per i cattivi, per gli insensibili, ma non siamo quelli che non vogliono nella nostra frazione i residenti di Pescara perché ci stanno antipatici o per chissà quale interesse – premette il nostro interlocutore – E’ vero che la storia delle frazioni di Arquata è contrassegnata fin dal 1600 da una sorta di rivalità, talvolta anche aspra, ma sempre genuina: ognuno ha il suo dialetto, ognuno cucina a modo proprio, ognuno ha il suo santo. Quello che sosteniamo a Piedilama, però, è semplicemente che la scelta dell’unico spazio verde della nostra frazione ai piedi del Vettore è sbagliata profondamente e per alcuni di noi residenti è un vero e proprio danno. Lì verranno realizzate 13 palazzine che nulla hanno a che vedere col contesto e con la tradizione del paese e questo non farà bene a nessuno". Una sistemazione per i terremotati di Pescara del Tronto va però trovata. "Certamente. Prevale, allo stato, il concetto di ’pubblica utilità’ in base al quale si fanno, anzi si impongono, scelte. Una parte di Pescara verrà ricostruiti dov’era, ma chi è interessato da questa scelta non è del tutto contento, ve l’assicuro. Ci chiediamo però perché non è stata presa in considerazione l’area prima di Grisciano al di là del Tronto che potrebbe ospitare tutta Pescara: perché è stata bocciata? In queste scelte si capisce che l’architetto Boeri non ha cultura dei luoghi. Il danno che verrà fatto – conclude – riguarda non solo chi abita a Piedilama, ma anche i pescaresi che si è scelto di dislocare nella nostra frazione".

Peppe Ercoli