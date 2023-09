Lo scontro sulle spiagge: "Noi, ancora col bagnino"

La questione del prolungamento del servizio di salvataggio a mare sulle spiagge del compartimento marittimo di San Benedetto è destinato a far discutere a lungo. La capitaneria di porto ha comminato 10 sanzioni da 1.030 euro a 10 concessionari di San Benedetto, una ad un concessionario di Grottammare e nessuna a Cupra Marittima. Si assiste ormai ad una sorta di scontro tra organizzazioni sindacali e capitaneria che avrebbe fatto, secondo Confcommercio e Confesercenti, un’errata interpretazione di un’ordinanza regionale che sarebbe relativa "non al prolungamento della stagione balneare, ma semplicemente a diffondere l’ordinanza sulla balneabilità delle acque marine riferendosi esclusivamente all’aspetto biologico". Una situazione che impone una serie di riflessioni: intanto quando un organo di controllo "intima e diffida", prima si esegue e poi si discute; la stessa capitaneria aveva chiesto ai concessionari di fare delle proposte di servizio di salvataggio, ma nessuno ha risposto; i concessionari si sono limitati ad esporre la bandiera rossa e i cartelli in cui si diceva che la balneazione non è sicura per la mancanza di apposito servizio di salvataggio; la Regione Marche non è intervenuta per smentire l’interpretazione della capitaneria di porto; la cooperativa di salvataggio ha chiuso l’attività di salvataggio il 3 settembre e subito dopo ha accelerato il ritiro delle torrette di avvistamento. Insomma ci sono molti temi sul tavolo da discutere, soprattutto per la prossima stagione, poiché per quest’anno la frittata è bella che fatta e le concessioni sanzionate non si dovranno preoccupare solo per la multa. La sanzione è penale e potrebbe influire sul punteggio per le future gare d’appalto.

"Mi sono dato da fare per spiegare ai nostri associati di smontare tutto per non andare incontro a problemi – racconta Pietro Aureli, presidente dell’associazione Balneari ’CuprAmare’ di Cupra. Alla richiesta della capitaneria di fare una proposta bisognava rispondere, magari proponendo un bagnino itinerante ogni 400 metri di spiaggia, oppure il servizio assicurato il sabato o la domenica. Non rispondere è stato un errore".

Intanto proprio a Cupra c’è l’unico chalet che continua la sua attività con il proprio bagnino di salvataggio: il "Koko beach" di Umberto Splendiani. "Assicuriamo il bagnino fino al primo ottobre – afferma Splendiani – L’anno scorso abbiamo avuto gli ombrelloni e i lettini in spiaggia fino al 19 ottobre e quest’anno andremo anche oltre se le mareggiate non ci porteranno via la spiaggia prima. Abbiamo i nostri clienti di Olanda e Germania e resteremo fino all’ultimo raggio sole per chi vuole fare Elioterapia. Siamo qui per offrire un servizio".

Marcello Iezzi