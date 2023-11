Lo sfogo dell’attivista: "Non ho paura per strada. Ma spesso devo insistere per farmi ascoltare"

Rabbia, paura e senso di impotenza si diffondono a macchia d’olio giornalmente, dopo aver ascoltato le notizie, dopo aver letto tra i titoli "femminicidio". Nessuno escluso: il sentimento è comune alle donne di tutta la nazione e sembrano non esserci città più sicure di altre. Anche le 23.847 donne ascolane, il 51,7% del totale dei residenti, condividono il dolore e l’apprensione. A parlarne è Maria Giulia Zeller, 28 anni, che ieri sera era alla manifestazione in piazza del Popolo organizzata in memoria di Giulia Cecchettin dal gruppo Liber? Tutt?: "Ho studiato a Bologna e Torino ma attualmente, post covid, sono tornata ad Ascoli e qui vivo da sola".

Cosa vuol dire essere una donna per lei?

"Non so bene cosa significhi essere donna per me, ma posso dirti che donna sono. Sono sempre stata rumorosa e fastidiosa, cosa che mi ha procurato svariati problemi, perché da una donna non sono ammessi certi comportamenti".

Ha notato differenze di mentalità tra città più grandi e Ascoli?

"Cambiano le situazioni e i contesti, ma credo che il trucco per sopravvivere come donna sia essere sé stesse a tutti i costi. Qui ad Ascoli mi è capitato più spesso di dover insistere per farmi ascoltare. Non mi sono mai fatta fermare, e questo lo devo al tipo di educazione che ho ricevuto e alle persone che ho incontrato".

Le è mai capitato di avere paura passeggiando per le vie della città?

"Mi è capitato di avere la sensazione di essere seguita, o di agitarmi agli sguardi insistenti di qualcuno. Spesso quando esco la sera e so che tornerò a casa da sola, porto con me il mio cane perché mi fa sentire più sicura. Ma credo ci sia un grande distinguo da fare tra le volte in cui ho avuto paura e quelle in cui effettivamente sono concretamente stata in pericolo".

Quindi crede che la sua paura a volte sia infondata?

"Ovviamente le prime sono molte di più delle seconde, e sono fortunata per questo. A tante, troppe, è davvero successo qualcosa che rappresenta un segno indelebile nel loro vissuto. Per me, però, molti di questi episodi raccontano una suggestione che deriva in grande parte da una narrativa che rende noi donne ancora più vulnerabili e ulteriormente vittime di un sistema purtroppo malato".

Cosa crede si potrebbe fare per migliorare la situazione nel locale?

"Credo che per rimediare alla paura o almeno renderla un sentimento utile, debbano essere veicolati più messaggi positivi. Vorrei sentire più storie di coraggio, vorrei sapere bene dov’è e come funziona un centro anti violenza, vorrei sapere che ai ragazzi nelle scuole viene fatta una buona educazione sentimentale. Il vantaggio di muoversi in una dimensione contenuta come quella di Ascoli è che se si agisce bene si può penetrare davvero in profondità e cambiare qualcosa. Vorrei che nei giornali venissero usate parole giuste, che gli autori dei femminicidi non fossero più apostrofati come "bravi ragazzi". In questo modo, come donne, si finisce per aver paura davvero di tutto e tutti, e questo non è giusto". Ottavia Firmani