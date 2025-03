Lo sfogo di lui:: "È sempre stata questa la verità"

"Il marito, anche in quanto uomo delle istituzioni, esprime viva soddisfazione per l’epilogo di questo procedimento che rafforza la sua fiducia nella giustizia e restituisce all’imputata e a tutta la famiglia Capriotti la serenità e l’onorabilità che merita". Il vice sindaco di Acquasanta Luigi Capriotti ha affidato al suo legale, avvocato Nazario Agostini, il compito di commentare la sentenza del giudice Barbara Caponetti che ha stabilito di "non doversi procedere" nei confronti di sua moglie Giovanna Pompei che la Procura aveva accusato di tentato omicidio per aver sparato al marito. Per il giudice, però, non voleva uccidere e ha riqualificato il reato in lesioni personali, reato procedibile su querela di parte. Capriotti non ha mai denunciato la moglie e alla vigilia della sentenza ha inoltre ritirato la costituzione di parte civile. "E’ sempre stata questa e solo questa la verità. Se l’eventuale parte lesa sono io, non so quello che è successo a me?" si è limitato ad aggiungere Capriotti sottolineando ancora una volta quella che è stata la ricostruzione che fin dall’inizio sia lui che la moglie Giovanna hanno fatto per quanto accaduto nella loro casa di Acquasanta la notte tra il 18 e il 19 febbraio 2024: "è stato un incidente e niente altro". Una vicenda che ha messo a dura prova la famiglia Capriotti per una vicenda che ha avuto grande eco nell’opinione pubblica anche per il ruolo di vice sindaco che Capriotti ricopre ad Acquasanta. "Sono un uomo delle istituzioni e in quanto tale accetto tutte le sentenze; mi sono sempre attenuto alle regole" conclude Luigi Capriotti.

p. erc.