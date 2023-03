Lo sfregio dei teppisti Bruciata la scritta Piceno

Quest’anno al posto di ’San Benedetto del Tronto’ composta con gli ombrelloni sulla spiaggia, è stato scritto ’Il Piceno’ e tanto è bastato per scatenare la reazione di qualche testa calda che durante la notte ha devastato la dicitura e dato alle fiamme una parte degli ombrelloni, posti davanti alla concessione ’Da Federico’. Se questo è veramente il motivo, come si ipotizza da alcuni commenti sui social, non si va da nessuna parte. Siamo destinati a zappare ognuno il proprio orticello senza possibilità di crescita, almeno turisticamente parlando. La scritta, come fosse un ’Brand’ del territorio, era stata creata in occasione della tappa finale della Tirreno Adriatico, in modo da favorire la lettura dalle telecamere degli elicotteri durante il carosello finale della corsa dei due Mari. Immediata la reazione politica. "Questo è il risultato del continuo attacco che l’amministrazione sta subendo in questi giorni – afferma il sindaco Antonio Spazzafumo – Ci sono quelli che sfruttano i social per fomentare l’odio nei nostri confronti dando così un alibi anche ai peggiori teppisti. Fortunatamente ci sono coloro che invece vogliono migliorare la nostra città. Non gliel’abbiamo data vinta, ho chiesto di ripristinare il tutto prima che la gara iniziasse perché la nostra città, la vera San Benedetto, non si merita questo". Sull’accaduto è subito intervenuto, con una nota ufficiale, anche il coordinatore comunale di Fratelli d’Italia, Luigi Cava: "Il coordinamento comunale di Fratelli d’Italia condanna con fermezza l’ennesimo atto vandalico che si è consumato nella città di San Benedetto, questa volta sulla spiaggia dove erano stati installati ombrelloni che componevano una scritta promozionale del territorio in occasione della manifestazione sportiva Tirreno Adriatico. Chi si rende responsabile di atti di questo genere danneggia l’immagine della nostra città. Ci auguriamo che quanto prima siano individuati i responsabili di tale scempio". In tale direzione sono a lavoro le forze dell’ordine che già da oggi inizieranno ad esaminare le immagini della videosorveglianza sul lungomare ed anche quelle di attività private nella zona. Al titolare dello stabilimento balneare, che ha messo in atto l’iniziativa promozionale con i propri ombrelloni, nella mattina di ieri ha telefonato anche l’ex sindaco Pasqualino Piunti per esprimere la sua personale solidarietà e condanna per gli autori del gesto.

Marcello Iezzi