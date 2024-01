Lo show al palafolli

Nuovo appuntamento con la rassegna di commedie ‘Ascolinscena’, sabato, alle 21, al teatro PalaFolli. In scena gli attori della compagnia teatrale ‘Arca di Trevi’ con lo spettacolo ‘Il morto sta bene in salute’ di Gaetano Di Maio, per la regia di Graziano Sirci. L’Arca torna in concorso ad ‘Ascolinscena’, dopo l’ultima partecipazione nell’edizione 2019-2020, con una commedia in cui racconta, in una sorta di giallo comico, le vicissitudini dei gestori di una piccola pensione. Lo spettacolo partecipa al concorso per l’assegnazione dei premi ‘Ascolinscena’, decisi dal pubblico abbonato e dalla giuria selezionata. Dopo la rappresentazione, al bar del PalaFolli si svolgerà la consueta degustazione di vini offerta dalla cantina Terre de’ Conti di Pianello di Ostra. Info: 0736/352211.