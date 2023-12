Lo show dei presepi viventi

Il Natale è già passato, ma la magia e le emozioni delle Natività tornano a rivivere attraverso i presepi viventi che nei prossimi giorni animeranno il Piceno. Dopo il successo di quello andato in scena a Comunanza, il 26 dicembre, che ha richiamato centinaia di visitatori, oggi è la volta di Montemonaco, nella frazione di Vallegrascia. La manifestazione è giunta quest’anno alla 24esima edizione e si svolgerà dalle 17 alle 19 lungo le vie del paese. Alle 18.15, sempre oggi in paese, ci sarà anche lo spettacolo teatrale per la pace. In contemporanea, verrà allestita la mostra permanente di mini presepi artigianali. Ad animare la serata saranno anche i canti natalizi del gruppo folk di Filottrano ‘Quelli dell’Ara’. Ad Acquasanta, poi, il 6 gennaio il presepe vivente verrà allestito nella suggestiva cornice rappresentata dalle terme e sarà possibile visitarlo dalle 17.30 alle 19.30.