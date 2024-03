Lo show del pattinaggio al palazzetto Speca: ecco tutti i premiati

Le categorie Giovanissimi, Esordienti e Allievi sotto i riflettori, domenica, al Palasport ’B. Speca’ dove si è svolto il 1° Campionato Interprovinciale Federale della Regione Marche. Organizzato in grande stile dall’associazione sportiva Diavoli Verde Rosa con il patrocinio dell’amministrazione comunale per la provincia di Ancona ha visto conquistare il titolo provinciale gli atleti Giada Catalani (Giovanissimi A), Nicole Calisti (giovanissimi B femminile), Giulia Carletti (Esordienti A Femminile), Giacomo Alejandro Beccacece (Esordienti A Maschile), Aurora Jesar (Esordienti B Femminile), Ilaria Pigliacampo (Allievi A femminile)e Maida Calisti (Allievi B Femminile), (foto by Campanelli Domenico). Per la provincia di Pesaro la campionessa provinciale della categoria Esordienti B è Arianna Agostini. Per la provincia di Ascoli Piceno bravissime le due Giovanissime B della Diavoli Verde Rosa, Beatrice Girolami ed Eleonora Rossini, che hanno conquistato rispettivamente l’oro e l’argento, mentre nella categoria Esordienti B Femminile il titolo è andato a Elisabetta Rossini, sempre della Diavoli Verde Rosa di San Benedetto.

Tra le autorità intervenute alla solenne cerimonia di premiazione, l’assessore allo Sport del Comune di San Benedetto, Cinzia Campanelli, il Presidente Regionale della Fisr Romolo Bugari, la Responsabile del settore Artistico Stefania Priori, il Presidente della Diavoli Verde Rosa, Anna Maria Laghi. Gli atleti hanno gareggiato in un bellissimo Palasport Bernardo Speca, addobbato come se si stesse svolgendo un Campionato del Mondo, così come era stato anticipato dagli organizzatori, con l’obiettivo di dare il giusto risalto all’evento. Particolarmente scenografico il podio ideato, da Ivan Bovara, allenatore e direttore dell’organizzazione, della Diavoli Verde Rosa, e gli sfondi studiati per dare lustro alla città.

Stefania Mezzina