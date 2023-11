Lo show di Mogol al Ventidio Basso

Ascoli celebra la carriera di Mogol, con la serata ‘Mogol racconta Mogol’ in programma al teatro Ventidio Basso, il 30 novembre, alle 21, quando il maestro, al secolo Giulio Rapetti, ripercorrerà il suo percorso professionale. L’appuntamento, che avrà finalità benefiche in quanto il ricavato sarà devoluto al reparto di oncologia dell’ospedale di Ascoli, permetterà anche di celebrare la figura indimenticabile di Lucio Battisti, con cui Mogol ha costruito un sodalizio durato 15 anni. La serata sarà una vera e propria narrazione, costituita da canzoni eseguite da musicisti straordinari durante le quali Mogol rivelerà segreti, confessioni e episodi legati alla sua vita. Eseguiranno i brani il pianista e cantante Giuseppe Barbera, il chitarrista Massimo Satta, il bassista Sandro Rosati, il batterista Giulio Proietti. I biglietti sono in vendita alla biglietteria del Ventidio Basso (0736298770).