Lo show di Vecchioni batte pure il maltempo

Le avverse condizioni meteo hanno minacciato lo svolgimento del concerto di Roberto Vecchioni. Ma alla fine il live, ad ingresso gratuito previa prenotazione online, si è svolto regolarmente ieri sera, in piazza del Popolo. Il cantautore, salito sul palco alle 21.15 dopo l’esibizione di altri artisti che hanno aperto la serata e i saluti del sindaco Marco Fioravanti, ha portato ad Ascoli, su iniziativa del Comune, una tappa del suo ‘Infinito tour’ con il quale, oltre a cantare i brani del suo ultimo album, ha ripercorso le tappe più importanti della sua carriera. Non sono mancati, infatti, i suoi più grandi successi, quelli amati da generazioni di fan, da ‘Chiamami ancora amore’ con il quale ha vinto il Festival di Sanremo, a ‘Sogna ragazzo sogna’ e altri. Ad applaudirlo un numerosissimo pubblico che nonostante le condizioni meteo ha deciso comunque di non perdersi lo spettacolo. Vecchioni, dopo aver salutato il pubblico e sottolineato quanto sia bella Ascoli, ha aperto il concerto con il brano ‘Ti insegnerò a volare (Alex)’, dedicata a Alex Zanardi. Tutti aperti i locali del salotto cittadino che, anche in quest’occasione come durante il concerto di Max Gazzè, hanno potuto lavorare nonostante la chiusura della piazza.

Lorenza Cappelli