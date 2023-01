Lo snodo di Mozzano diventerà realtà

Via libera al snodo di Mozzano. Con la delibera numero 54 della giunta regionale da palazzo San Raffaello è stata resa nota l’intesa raggiunta tra regione Marche e Governo per la realizzazione dell’intervento che consentirà un miglioramento del livello di servizio della ss Salaria, favorendo altresì un incremento della sicurezza stradale della stessa. Cosa che andrà anche a beneficio economico dei territori interessati. I lavori faranno seguito al progetto sviluppato dall’Anas e che prenderanno ufficialmente inizio tra un mese. Mettere mano alla frazione situata a pochi chilometri da Ascoli si era reso necessario da tempo per garantire l’incolumità dei tantissimi automobilisti in un tratto spesso contraddistinto da svariati incidenti, alcuni dei quali gravi se non addirittura mortali: ben 53 complessivamente. Nell’assemblea pubblica del 18 novembre 2022 furono il sindaco Marco Fioravanti e il senatore Guido Castelli, oggi commissario straordinario per la ricostruzione, a fare il punto della situazione e parlare del progetto ai residenti di Mozzano. Dall’Arengo l’amministrazione negli ultimi mesi aveva più volte ribadito la necessità di intervenire, presentando di recente anche una mozione. Il costo complessivo dell’opera sarà di 25 milioni di euro – un finanziamento erogato dal Ministero per le Infrastrutture ricompreso nel piano nazionale degli interventi complementari al Pnrr - e riguarderà il tratto che si sviluppa da Taverna Piccinini. Un punto trasversale di collegamento interregionale delle aree interne dell’Appennino, considerato dalla regione stessa un asse centrale del sistema di mobilità strumentale allo sviluppo sociale ed economico del territorio. Il nuovo viadotto Fluvione, una sopraelevata lunga 900 metri, sarà contraddistinto anche da due rotatorie: una posizionata di fronte alla consueta casa cantoniera e l’altra posta all’altezza del bivio per Roccafluvione.

Si procederà ad un lavoro di adeguamento della piattaforma stradale e dell’intersezione stradale della Salaria con la ss 78 al chilometro 171+450. Il progetto definitivo è stato redatto allo scopo di risolvere le criticità e le tortuosità dell’attuale configurazione stradale. L’intervento inoltre comprenderà anche le opere di riqualificazione della porzione di tracciato stradale da dismettere e interna all’abitato. Inizialmente si procederà con una serie di scavi preliminari volti ad effettuare le indagini archeologiche in tutte le aree interessate dall’opera da realizzare. Si renderanno necessari anche alcuni espropri sulle proprietà private relative ai terreni circostanti, ma l’obiettivo è di partire ufficialmente quanto prima. Situazione che potrebbe far registrare novità nel corso del prossimo mese.

Massimiliano Mariotti