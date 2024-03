Lo sparo al vice sindaco. La moglie chiede la libertà: "Un incidente, non volevo"

Ha chiesto, attraverso il suo legale, di essere rimessa in libertà Giovanna Pompei, la donna di Acquasanta accusata di tentato omicidio in relazione al colpo di pistola sparato la notte fra il 18 e il 19 febbraio scorso contro il marito, il vice sindaco della località termale Luigi Capriotti, rimasto ferito al braccio.

La donna si trova attualmente agli arresti domiciliari nell’abitazione della figlia, per decisione del giudice delle indagini preliminari Annalisa Giusti che in questo senso ha disposto al termine dell’udienza di convalida dell’arresto operato dai carabinieri. Il legale che la difende, l’avvocato Giulio Natali, ha depositato l’istanza di revoca della custodia cautelare agli arresti domiciliari sulla quale si dovrà ora pronunciare il giudice Giusti, previo parere del sostituto procuratore Saramaria Cuccodrillo, titolare dell’inchiesta. La linea difensiva è improntata sul concetto che non vi era alcuna volontà omicida, ma che si è trattato semplicemente di un incidente del tutto involontario.

Una tesi avallata anche dalla vittima dello sparo, il vice sindaco Capriotti che quella notte finì in ospedale per curare la ferita ad un braccio causata dal colpo di pistola sparato dalla 357 Magnum, da lui regolarmente detenuta e lasciata nel comodino nelle ore notturne a scopo di difesa. Tesi differente invece è quella sostenuta dalla Procura. L’ipotesi prevede che si sarebbe invece trattato di un gesto volontario al culmine di una discussione fra coniugi, a causa di svariati problemi presenti internamente alla coppia.

Nei giorni scorsi è stato effettuato un sopralluogo nell’abitazione acquasantana per ricostruire con esattezza quanto accaduto quella notte.

