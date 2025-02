Lo spazio ascolto per le donne. Un aiuto in più a Monteprandone

Da mercoledì 5 febbraio, riapre lo sportello Spazio Ascolto Donne gestito dal comune di Monteprandone. E’ un luogo dove le donne possono trovare supporto, orientamento e consulenza. Si occupa di difficoltà relazionali, stress, ansia, gestione di situazioni familiari complesse, e offre anche supporto alle donne in difficoltà a livello lavorativo e sociale. L’obiettivo principale è promuovere il benessere psicologico delle donne e la loro autonomia, attraverso consulenze individuali, familiari e di coppia, con un’attenzione particolare alla salute mentale.

Negli ultimi anni, è emerso che le problematiche psicologiche tra le donne sono in aumento. Secondo l’ultima rilevazione scientifica, quasi la metà delle persone a livello internazionale (45%) considera la salute mentale la principale preoccupazione sanitaria. Le donne sono particolarmente colpite da disturbi come ansia, depressione e disturbi del comportamento alimentare, con il 40% delle ragazze della Generazione Z che dichiarano di essersi sentite depresse. La percentuale di donne che percepiscono un disagio psicologico è aumentata significativamente, passando dal 31% nel 2018 al 51% attuale.

Secondo l’Istituto Superiore di Sanità, le donne risultano più vulnerabili a condizioni come la sindrome ossessiva-compulsiva, la somatizzazione dei disturbi mentali e gli attacchi di panico. La dottoressa Alessandra Norcini, psicologa dello sportello, afferma: "Molte donne vivono situazioni relazionali di totale dipendenza affettiva in cui sono completamente assoggettate all’uomo, al figlio o al datore di lavoro, senza neppure rendersene conto. Bisogna partire dall’assunto che quello femminile è un desiderio diverso da quello maschile che va oltre la logica del potere per cui è di fondamentale importanza avere spazi di ascolto dove sentirsi accolte e rispettate".

Lo sportello si trova al piano terra della delegazione comunale, a Centobuchi, ed è aperto ogni mercoledì dalle 15 alle 17. Telefono 3208649081.

