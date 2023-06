Lo spettacolo dei motori Il giorno della cronoscalata

Appuntamento con la tradizione, oggi, lungo i tornanti che da colle San Marco conducono a San Giacomo. Dalle 9, infatti, si alzerà il sipario sulla 62esima edizione della Coppa Paolino Teodori, la celebre cronoscalata che torna ad essere valida per il Campionato Europeo della montagna e che catalizzerà l’attenzione di tutti gli appassionati grazie all’organizzazione curata dall’Automobil Club e dal suo gruppo sportivo. Duecento, circa, le vetture in gara nelle due manche previste dal regolamento. Alle 7.30 il percorso verrà chiuso al traffico, mentre alle 9 comincerà la prima manche. Per il pubblico che vorrà raggiungere il pianoro di colle San Marco, sarà attivo il servizio gratuito di bus navetta dal bivio Colle, per tutta la giornata, grazie al supporto del Comune e della Start.

Ieri, intanto, gli amanti dei motori hanno potuto assaggiare un buon antipasto, con le prove ufficiali che hanno regalato grande spettacolo. Tutti impegnatissimi a preparare la messa a punto delle vetture, con i soliti Merli e Faggioli che sono risultati i migliori sotto l’aspetto cronometrico, con a breve distanza lo spagnolo Iraola Lanzagorta, al debutto nella Teodori. Il trentino Merli, in cerca di punti per il suo campionato europeo con l’Osella Fa30 è salito in 2’11’’551, un tempo migliore di quelli fatti segnare l’anno scorso dal vincitore Faggioli, con l’introduzione della variante nella parte alta. Il toscano con la Norma, che è impegnato nell’italiano, ha fatto segnare 2’13’’502, mentre a meno di due secondi si è posizionato Joseba Iraola Lanzagorta con la Nova NP01-Mugen. Lombardi, Di Fulvio, il belga Starck e Caruso sono tutti vicinissimi, preludio di una spettacolare e tirata giornata di gara. Peccato per l’assenza del ceco Petr Trnka, che non ha potuto raggiungere Ascoli per problemi al suo mezzo di trasporto durante la trasferta, e sarebbe stato sicuramente un ulteriore protagonista.

Il migliore dei marchigiani, nelle prove, è risultato l’ascolano Adriano Vellei (Gloria C8P Evo). A proposito della Coppa Teodori, infine, venerdì scorso è stato inaugurato un monumento in travertino proprio a ridosso del pianoro. L’opera, realizzata dallo scultore ascolano Giuliano Giuliani, rappresenta un percorso di montagna con i suoi tornanti ed è stata dedicata anche a Elio Galanti, compianto presidente dell’Automobile Club scomparso tre anni fa.

Matteo Porfiri