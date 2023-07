Lo spettacolo dei ponti I sestieri e l’orgoglio

Una tradizione che si rinnova, quella relativa ai ponti realizzati dai sestieri della Quintana di Ascoli, in vista della giostra del prossimo 6 agosto, dedicata al patrono amatissimo di Ascoli Sant’Emidio.. Nella notte tra sabato e domenica, infatti, i primi due sestieri hanno provveduto a dipingere i propri punti caratteristici, ovvero Porta Tufilla e Sant’Emidio. I rossoneri hanno espresso una dedica anche al cavaliere Massimo Gubbini, che si è infortunato lo scorso primo luglio alle prove della Quintana di Foligno. Un’altra dedica, sul ponte, i sestieranti l’hanno rivolta invece al cavaliere giostrante Denny Coppari, che ha sostituito egregiamente Gubbini alla giostra dello scorso luglio e che correrà anche l’edizione di agosto.

I rossoneri, inoltre, hanno anche espresso l’auspicio per la pace nel mondo e riportato le varie porte dei sei sestieri della città. Un’opera, quella dei sestieranti di Porta Tufilla, che è stata completata solo nelle prime ore della mattinata, così come quella dei sestieranti di Sant’Emidio. I rossoverdi, non avendo un ponte nel proprio quartiere, hanno realizzato il loro capolavoro nel tratto di strada che attraversa piazza Roma, nel cuore del centro storico.

Una serie di scacchi gialli, rossi e verdi fanno da cornice all’immagine del Santo Patrono, primo vescovo di Ascoli e protettore dal terremoto. Compare anche il grifone, simbolo del sestiere, oltre alla tradizionale rosa rossa, simbolo del sestiere..

Il 28 luglio sarà la volta del sestiere di Porta Solestá, che dipingerá il ponte romano. Nella notte tra il 29 e il 30 luglio, invece, toccherà ai sestieranti di Porta Romana e Piazzarola.

Nella settimana che precederá la Quintana, infine, sarà il turno di Porta Maggiore a chiudere il ciclo della pittura dei ponti.

Matteo Porfiri