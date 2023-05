Lo spettacolo del corteo "Servono figuranti svegli"

Alzare l’asticella. E’ questo l’obiettivo che si pone il coreografo della Quintana, Mirko Isopi, in vista delle due edizioni 2023 della rievocazione storica. Dopo la ripartenza post pandemia, avvenuta a tutti gli effetti l’anno scorso, visto che nel 2021 il corteo si svolse in maniera ridotta, per quest’anno c’è davvero una grande attesa sia per la giostra di luglio che per quella di agosto.

Isopi, come prosegue la marcia di avvicinamento alle edizioni 2023?

"Siamo pronti e molto carichi. L’obiettivo è quello di rendere il corteo sempre migliore. Siamo a metà percorso per quanto riguarda la formazione dei coordinatori e, nei vari incontri, abbiamo anche analizzato i video dello scorso anno per capire dove e come migliorare. Mi aspetto, da parte dei figuranti, un atteggiamento consono".

In che senso?

"Lungi da me fare polemica, però vorrei che ogni figurante interpreti il suo ruolo in modo fiero e autentico, comunicando le proprie emozioni agli spettatori. Troppo spesso si consente di fare la Quintana a chi non la sente dentro. E non dovrebbe essere così. Al corteo devono esserci quelle persone che hanno la Quintana nel cuore e che amano la nostra città. Di questo ho spesso parlato anche con i sestieri. Voglio figuranti attivi, svegli e attenti".

Quest’anno ci sarà anche il quindicesimo castello, con l’ingresso di Castel di Lama nel corteo. Un tempo si parlava di ridurne il numero, invece di recente i castelli sono aumentati. Come mai questa decisione?

"L’intento non era quello di ridurre il numero dei castelli, ma di limitare quello dei figuranti. Infatti, da regolamento, possono essere al massimo 120. Quindi, con l’ingresso di Castel di Lama, cambia poco. I castelli, per la Quintana, rappresentano una risorsa. Non a caso, hanno un ruolo centrale nella cerimonia dell’Offerta dei Ceri".

Quest’anno che novità ci saranno nei cortei di luglio e agosto?

"Alcuni sestieri introdurranno delle figure specifiche, sulla scia di quanto accaduto anche nel 2022, ma non posso anticipare nulla. Sicuramente verranno curati al meglio tutti i dettagli, dagli abiti di ogni singolo figurante ai finimenti dei cavalli. L’obiettivo è rendere il corteo, che ha raggiunto già livelli altissimi, sempre più elegante. Il mio sogno comunque è solo uno: far crescere e far conoscere la Quintana in tutto il mondo, magari collaborando anche con le altre rievocazioni".

Lei ha anche tante altre passioni: come riesce a seguire tutto?

"Il segreto è uno: la mia famiglia, che sta sempre con me e che mi permette di condividere ogni singola emozione".

Matteo Porfiri