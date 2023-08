Lo spettacolo della musica all’alba Dalla Sentina al Nuttate de Luna

Due concerti all’alba hanno caratterizzato il Ferragosto sulla Riviera delle Palme. Il primo si è tenuto nella Riserva Naturale della sentina, lunedì alle 5,30, promosso dalla Lega Navale Italiana sezione di San Benedetto, il secondo martedì mattina nel Giardino Nuttate de Luna. Andiamo per ordine. Alle prime luci dell’alba, una numerosa flotta di canoe, sup, barche a vela e da canottaggio ha preso il largo dalla concessione 45BIS, diretta sul litorale antistante alla Torre sul Porto, attesi dal quartetto di musicisti: Alessio Giuliani al violino, Sergio Capoferri alla fisarmonica e al corno, Giuseppe Massimo Sabatini alla pianola e Galileo di Ilio al violoncello. I musicisti sono stati accompagnati dalla docente di canto Antonia De Angelis che, spaziando tra diversi generi musicali, ha dato dimostrazione di versatilità, grazia e professionalità. Struggente la sua interpretazione di ’Sally’, un brano che appartiene al patrimonio musicale del nostro Paese. Durante Il concerto è stato reso omaggio a Lucio Dalla e Lucio Battisti che proprio quest’anno avrebbero festeggiato l’ottantesimo compleanno. Uno dei momenti più intensi è stato raggiunto quando Irene Coccia e Manlio Agostini, della scuola di tango Mil Pasos, hanno eseguito un’appassionata performance sulle note di ’El dia que me quieras’ di Carlos Gardel.

Grande successo anche per il concerto all’alba di ferragosto, giunto alla decima edizione e per la quarta volta tenutosi nel giardino Nuttate de Lune, scelto come location nel 2020 in piena pandemia e ormai luogo permanente dell’evento che si è aperto sulle note dei grandi classici e di celebri colonne sonore cinematografiche, che hanno sancito l’esordio dell’ensemble ’Vivaldi’, complesso composto dagli archi dei docenti dell’Istituzione Musicale con l’integrazione di un pianoforte e un clarinetto. Commovente l’omaggio a Daniela Tremaroli, pilastro dell’Istituto Vivaldi, venuta a mancare a soli 56 anni.

Marcello Iezzi