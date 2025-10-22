Lo spettacolo ’Pinocchio’ per festeggiare i nonni

A Roccafluvione, come ogni anno, il mese di ottobre viene dedicato alla Festa dei nonni. Nel 2025, l’evento organizzato dal Comune fluvionese è stato intitolato ‘Fate i bravi’ ed è stato suddiviso in due appuntamenti.

Il primo è stato lo spettacolo ‘Pinocchio’, che si è svolto domenica 19 ottobre nel Teatrino Parrocchiale ‘Serena Kacian’ di Roccafluvione. Un pomeriggio divertente, che ha visto i giovani allievi del Corso di teatro di Monteprandone in scena con una pièce teatrale tratta dal romanzo scritto da Carlo Collodi, con la regia di Marco Santamaria.

Lo spettacolo è stato introdotto dalle compagnie teatrali locali, ‘Il Siparietto’ e ‘Il piccolo Siparietto’: su testo e regia di Walter Galotto, è stato immaginato un seguito della storia del burattino diventato bambino, raccontando di un Pinocchio ormai papà, di Gatto e Volpe mai cresciuti, di un Geppetto divenuto nonno, con la Fata Turchina alle prese con i consigli da dispensare. Nell’introduzione, hanno recitato Giorgia D’Andrea, Marta Galotto, Pino Leopardi, Anna Cecilia Poletti e Giulia Rebuffo.

Il secondo appuntamento in programma è la mostra dal titolo ‘Profumo di casa’, che ospita le ricette di una volta presso ‘La casetta dei percorsi’, situata in piazza Aldo Moro; l’esposizione, inaugurata il primo ottobre, resterà aperta fino al 2 novembre.

"L’evento ‘Fate i bravi’ – affermano gli organizzatori – simboleggia le raccomandazioni che i nonni ci danno e ci hanno dato da sempre, con la loro esperienza e le loro preziose ‘dritte’".

Giuliano Centinaro