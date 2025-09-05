Lo spettacolo speciale alla residenza per anziani. Maddalena Pelagallo

Nel giardino della residenza per anziani Maddalena Pelagallo di Grottammare, si è svolto un evento di grande emozione per gli anziani ospiti e per i loro familiari. Uno spettacolo preparato dagli educatori della struttura guidati dalla coordinatrice Ilaria Consorti. La manifestazione ha creato un grande coinvolgimento negli anziani e negli spettatori. Si sono susseguiti canti e poesie che hanno evidenziato l’energia e l’entusiasmo degli ospiti molto coinvolti nel ruolo di protagonisti, non solo di destinatari di cure e assistenza.

L’Asp Pelagallo ospita 60 persone: 48 nella Residenza Protetta Anziani e 12 ospiti della Residenza Protetta Disabili. Nel corso dell’anno sono state svolte attività ludico ricreative, musicoterapia e un laboratorio di ceramica accolte con grande entusiasmo e partecipazione dagli ospiti. L’evento di domenica ha rappresentato un momento importante di apertura all’esterno che ha offerto agli anziani l’opportunità di esibirsi davanti ai loro familiari e di interagire con persone esterne al consueto entourage della struttura. La residenza, ora ristrutturata e in via di ulteriori miglioramenti, è dedicata alla contessa Maddalena Pelagallo che destinò la sua proprietà a poveri e anziani.