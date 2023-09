Lo spettacolo sul sisma Castelli applaude Alexandra: "Risata e pianto insieme"

"Alexandra nel suo spettacolo ’9 ore sotto casa’ è stata in grado di descrivere con il sorriso, in modo autoironico e anticonvenzionale, la sua tremenda esperienza. Perché Alexandra è una sopravvissuta. Lei era a Pescara del Tronto alle 3 e 36 di quel 24 agosto del 2016". Il commissario alla ricostruzione Guido Castelli, dopo un primo colloquio telefonico, ha incontrato personalmente Alexandra Filotei, l’attrice romana, la cui famiglia è originaria di Arquata, che nei giorni scorsi ha partecipato a Italian’s Got Talent, dove ha proposto una efficace sintesi del suo spettacolo teatrale in cui con ironia invidiabile ha raccontato il dramma vissuto la notte del terremoto. Quella notte la sua casa a Pescara del Tronto le è crollata addosso, strappando alla vita i genitori Ada e Marino. Lei si è salvata, ma ci sono voluti oltre due anni per rimettersi in sesto dalle gravissime lesioni riportate travolta dalle macerie. Il video è virale su internet, ma il suo desiderio è portare anche ad Ascoli lo spettacolo che ha già proposto in vari teatri italiani, riscuotendo grande successo proprio per la scelta di raccontare la tragedia facendo addirittura ridere.

"Abbiamo parlato della sua vicenda, di come e perché abbia deciso di portare in scena, con grande coraggio e bravura, la sua storia trasformandola in uno spettacolo nella quale dramma e commedia, sorriso e pianto, si fondono mirabilmente" ha scritto in un post su Facebook Castelli aggiungendo che "Alexandra incolla lo spettatore alla poltrona, tocca in profondità le corde di chi l’ascolta ’costringendolo’ a sentire il valore della vita, il dono più bello e prezioso che abbiamo. Il terremoto, l’abisso e la rinascita come nessuno lo aveva mai raccontato prima. Vedere ’9 ore sotto casa’ sarebbe di insegnamento per molti. Se non per tutti" ha concluso il senatore. L’interesse per lo spettacolo di Alexandra Filotei lo ha già manifestato insieme a Castelli anche il presidente dell’Amat Piero Celani che si è detto disponibile a valutarne la fattibilità, inserendolo magari in un contesto più ampio di eventi culturali e non dedicati al sisma del 2016. "Vorrei solo che vedendo lo spettacolo la gente si convincesse a tirare fuori tutta la forza che abbiamo dentro, anche nelle piccole cose della vita di tutti i giorni e non solo quando succede una tragedia. Il mio è un messaggio di speranza che ho voluto mandare nel mio linguaggio naturale, recitando e facendolo ridere. Portarlo ad Ascoli sarebbe bellissimo" è l’auspicio di Alexandra Filotei.

Peppe Ercoli