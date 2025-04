Lo spettro dei dazi Usa sull’export del Piceno

L’introduzione dei dazi da parte degli Stati Uniti d’America rappresenta un durissimo colpo per l’economia del Piceno e, in particolare, per i prodotti artigianali realizzati dalle piccole e medie imprese del territorio, già caratterizzati da costi di produzione più elevati e da una posizione di svantaggio competitivo rispetto ai prodotti industriali. Ad oggi, infatti, gli Usa rappresentano il terzo Paese di destinazione dell’export marchigiano dopo Francia e Germania.

"Sebbene l’abitudine dei consumatori stranieri a riconoscere il valore del Made in Italy possa costituire una leva importante per mantenere alta la domanda anche a fronte di costi più elevati, di fronte alla contrazione del commercio internazionale, alla crisi di sbocchi tradizionali quali Francia, Germania, Usa e Cina e ai nuovi dazi imposti dagli Stati Uniti è indispensabile tutelare le realtà locali che con intraprendenza e qualità hanno fatto dell’export un autentico valore aggiunto" commenta Francesco Balloni, direttore della Cna di Ascoli.

"Una percentuale che oscilla tra il 40 % della nostra produzione è destinata all’estero, e in particolare negli Stati Uniti è concentrato il 15 % del nostro export – spiegano Emanuele e Daniele Colletta, titolari dell’azienda agricola Clara Marcelli – Esportiamo principalmente in Giappone, Corea del Sud, Canada, Perù e nel resto d’Europa, in un percorso volto fin dall’inizio alla valorizzazione del territorio nel rispetto dei vitigni e del lavoro artigianale. La situazione è indubbiamente preoccupante".

"Ci siamo confrontati con i nostri contatti negli Stati Uniti, dove periodicamente esportiamo il nostro olio – afferma Alba Alessandrini (foto) dell’azienda agricola Conca d’Oro, presidente Cna Agricoltori Ascoli Piceno – La spedizione inviata a gennaio e arrivata da poco a destinazione non subirà ulteriori dazi, ma in vista dei prossimi carichi c’è molta preoccupazione per i costi ulteriori che gli acquirenti statunitensi saranno chiamati a sostenere per i nostri prodotti".