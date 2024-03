Lo Spezia vince e sorpassa per ora il Picchio

Pessime notizie dagli altri campi. In questa concitata corsa salvezza l’Ascoli, oltre a dover affrontare i propri diretti avversari di giornata, sarà costretto a seguire con una certa costanza anche ciò che si svilupperà sugli altri campi. In particolar modo rivolgendo l’occhio su ciò che riguarda quella ristretta cerchia di pretendenti che in classifica sembrano restare ancora a portata. Nelle gare andate in scena ieri pomeriggio purtroppo il Picchio ha dovuto assistere al successo ottenuto dallo Spezia contro il Südtirol (2-1) che ha permesso ai liguri di fare un bel balzo in avanti. Grazie ai tre punti conquistati infatti gli uomini di D’Angelo sono riusciti salire a quota 30 punti scavalcando in un colpo solo sia Ascoli (28) che Ternana (29). Decisiva la doppietta realizzata da un giocatore prezioso per la categoria come Verde. Suo il vantaggio siglato dopo appena pochi minuti e sempre lui il protagonista del rigore trasformato nella ripresa che ha regalato una vittoria davvero fondamentale. Nel mentre c’era stato Casiraghi, anche lui impeccabile dagli undici metri con il momentaneo 1-1. Al tempo stesso a crollare a pochi minuti dal termine è stata la Ternana dell’ex Breda, battuta di misura per 1-0 all’Arena Garibaldi dal Pisa. I nerazzurri ce l’hanno fatta grazie al ritorno al gol del centravanti Moreo che non poteva scegliere occasione migliore per esultare. Se da un lato il ko degli umbri ha permesso all’Ascoli di restare, in attesa della delicata trasferta di Genova, ad un solo punto di distanza, dall’altro però ha permesso al Pisa di strappare e allontanarsi dalla zona di classifica che scotta. I nerazzurri praticamente si sono quasi tirati fuori da scenari pericolosi salendo a quota 37. E subito dietro di loro continua a stazionare la Reggiana che ha saputo sfruttare la sfortunata autorete del portiere Fulignati per passare in casa del sorprendente Catanzaro. Anche in questo caso i granata hanno decisamente allungato sul Picchio portando momentaneamente ad 8 i punti di vantaggio (36). Davvero tanti quando mancano dieci gare. Gli uomini di Castori però dovranno guardarsi anche le spalle da una Feralpisalò capace di assestare un importante exploit ottenuto sbancando il Braglia di Modena e portandosi ad un solo punto di ritardo dall’Ascoli. Incredibile quanto rocambolesco il 3-2 maturato in pieno recupero con il penalty risolutivo di La Mantia.

mas.mar.