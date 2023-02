Lo splendore della cripta di Sant’Emidio: "Così abbiamo scoperto nuovi gioielli"

La cripta di Sant’Emidio è tornata a brillare in tutto il suo splendore. Nel pomeriggio andato avanti ieri nella Cattedrale è stata presentata ufficialmente l’opera di restauro terminata dopo 4 anni di lavori. Presenti per l’occasione il Vescovo Monsignor Gianpiero Palmieri, il sindaco Marco Fioravanti, l’assessore regionale Andrea Maria Antonini e l’onorevole Giorgia Latini, le altre autorità cittadine, il presidente della fondazione Carisap Mario Tassi e il vice presidente Fabio Paci. L’intervento è stato possibile proprio grazie alla fondazione che ha stanziato un contributo di 503.800 euro rientrante nel masterplan terremoto del piano pluriennale 2017-2019. "Sono stato il coordinatore di un’impresa che ha portato a nuova luce e nuova vita una delle parti più belle e nascoste della città e della basilica – ha spiegato l’architetto Daniele Di Flavio, direttore dei lavori effettuati –. Don Angelo Ciancotti diceva sempre dove c’è il bello c’è anche il buono. Grazie a lui così si è partiti. Ringrazio la fondazione Carisap. Il buono è stato quello di riuscire a creare una squadra. Dovevamo scegliere una ditta e ci siamo affidati alla ditta Gaspari. Oltre al restauro delle pitture con loro abbiamo unito un progetto legato al percorso delle catacombe. In contemporanea abbiamo aperto due cantieri che hanno visto venire alla luce varie scoperte archeologiche. Tutto il progetto è stato contraddistinto dall’unitarietà. A mano a mano che si scoprivano le volte uscivano fuori anche i danni arrecati dai terremoti di svariati secoli. Inizialmente i lavori dovevano durare un anno e mezzo poi alla fine sono durati quattro anni. Togliendo gli intonaci dell’800 è uscito fuori un mondo. Un mondo legato al medioevo. Ringraziamo anche la soprintendenza con il dottor Moriconi gli architetti Pompei e Bellesi la dottoressa Mazzieri. Finito il restauro pittorico c’è stata un’altra difficile scelta quella legata all’impianto d’illuminazione".

A seguire sono stati i tecnici del restauro, Dario Di Flavio e Daniela Lenzi, ad illustrare le principali modalità operative del lavoro e i ritrovamenti artistici portati a nuova luce. Una spiegazione tecnica dettagliatissima e minuziosa di quasi due ore che ha messo a dura prova l’attenzione e la pazienza anche dei fedeli più incalliti. Alla spicciolata purtroppo in molti hanno iniziato a scemare prima dei saluti del Vescovo. In settimana Monsignor Palmieri con una nota ufficiale aveva dichiarato: "Questo restauro ha rivelato i tesori d’arte che la fede del popolo ascolano ha collocato intorno alla tomba di Sant’Emidio". Anche il primo cittadino poco prima delle 17,30 ha dovuto lasciare il Duomo per raggiungere in fretta e furia il teatro Filarmonici, dove era giustamente atteso da oltre un’ora per la premiazione dei gruppi partecipanti all’edizione del Carnevale 2023. Un particolare ricordo sarà dedicato ai compianti don Angelo Ciancotti che ha fortemente voluto e seguito l’opera di restauro e a Rino Altero Angelini responsabile del progetto fino alla sua scomparsa.

Massimiliano Mariotti