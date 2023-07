Lo sport come stile di vita sano Cento studenti per le attività extra

Con il progetto "Non solo sport", realizzato grazie alla Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli, l’Istituto Comprensivo Ripatransone-Cupra Marittima ha potuto offrire importanti opportunità di promozione sportiva a tutti gli studenti. Nel precedente anno scolastico erano state acquistate attrezzature sportive da utilizzare durante le ore curricolari ed extracurricolari, con le società che hanno collaborato alla realizzazione del progetto. Il grande input dato dal progetto ha permesso di instaurare eccellenti rapporti anche con le amministrazioni locali.

Di questa collaborazione hanno beneficiato i ragazzi della scuola che ora hanno a disposizione due palestre in più, una nuova società di pallavolo nata presso l’Istituto di Ripatransone e la possibilità di usufruire di alcune gratuità. Non solo. Tutti gli alunni della scuola secondaria di primo grado, hanno potuto frequentare, gratuitamente, un corso di nuoto presso la piscina di Grottammare. La valenza formativa del progetto si è concretata con: l’incremento del numero di ragazzi praticanti attività sportiva pomeridiana – 107 su 294 alunni hanno partecipato ai rientri sportivi previsti dal progetto; circa 150 ore di promozione sportiva svolte da societàassociazioni sportive per ciascun anno del progetto; Visita e refertazione morfo funzionale da parte del fisioterapista Palestini per le classi terze dei plessi di Ripatransone e Cupra Marittima; Lezioni ed interventi di sicurezza stradale da parte dei vigili urbani di Ripatransone e Cupra Marittima; Intervento del comandante dei carabinieri di San Benedetto per una conferenza su "Aspetti sociali e normativi delle dipendenze"; Acquisizione scolastica per l’uso di 2 impianti sportivi presso il plesso di Cupra Marittima; Con 120 lezioni di nuoto, circa il 92% degli studenti ha superato limiti o fobie nei confronti dell’acqua.

Ma. Ie.