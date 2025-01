Lo sport per una vita più sana. Confermati anche quest’anno i sostegni per l’attività dei ragazzi

Si rinnova il sostegno dell’amministrazione comunale ascolana ai giovani che intendono praticare sport. È stato infatti finanziato per l’annata 2024/2025 il progetto ‘Sport per tutti’, con 15mila euro che saranno destinati a borse di studio in forma di contributo alle famiglie per la pratica sportiva dei ragazzi di età compresa tra i 6 e i 17 anni. "Un impegno che è ormai tradizione per la nostra amministrazione – spiega il sindaco Marco Fioravanti – e che rappresenta un segnale chiaro nei confronti delle famiglie. Vogliamo dare la possibilità a tutti di accedere all’attività sportiva, che è un elemento fondamentale nell’età della crescita, fisica e personale, delle future generazioni". Possono presentare domanda i genitori o i tutori di ragazzi (appartenenti al medesimo nucleo familiare Isee) che risiedono nel Comune di Ascoli, hanno un’età compresa tra i 6 e 17 anni compiuti entro il 2025 e appartengono a nuclei familiari con un Isee uguale o inferiore a 12mila euro (il valore da considerare è quello per le prestazioni agevolate rivolte ai minorenni). Inoltre, i ragazzi devono essere iscritti a una società per svolgere corsi di attività sportiva per l’anno sportivo 2024/2025. "Vogliamo continuare nel percorso che stiamo portando avanti da tempo – prosegue l’assessore allo sport Nico Stallone –, con l’intenzione di valorizzare la pratica sportiva dei nostri giovani. In un momento particolare per molte famiglie dal punto di vista economico, già in passato questo aiuto si è dimostrato molto importante e quindi abbiamo voluto confermarlo impegnando 15mila euro". Il contributo, riferito ad ogni singola persona, è pari al 50 per cento del costo per l’iscrizione a corsi svolti nel 2024/2025, fino ad un importo massimo di 150 euro a ragazzo e di 400 euro a famiglia.

Matteo Porfiri