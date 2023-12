‘Lo sport ti rimette al mondo’; il progetto per i detenuti

Promuovere la salute e il benessere psicofisico, facilitando il recupero dei detenuti attraverso la pratica delle discipline sportive. In poche parole ‘lo sport ti rimette al mondo’. Questo il titolo del progetto vincitore del bando ’sport di tutti - carceri’, iniziativa promossa dal Ministro per lo sport e i giovani Andrea Abodi in collaborazione con Sport e Salute spa, la società dello Stato per la promozione dei corretti stili di vita. Sarà la Us Acli Nicola Asd aps a portare avanti, come capofila, un programma che prevede determinate attività rivolte ai detenuti della casa circondariale del Marino. La stessa potrà vantare la collaborazione di comune, comitato territoriale Csi di Ascoli, associazione Centro Famiglia Odv di San Benedetto, Us Acli provinciale Ascoli. Ieri mattina a spiegare l’iniziativa finanziata grazie ad un finanziamento di 30mila euro è stato il coordinatore Us Acli Gino Lucidi insieme ad Antonio Benigni (presidente Csi Ascoli), Massimiliano Brugni (assessore politiche sociali) Giorgio Allegrini (Sport e Salute spa). Il progetto avrà una durata di 18 mesi e si propone di supportare le associazioni, le società sportive dilettantistiche e gli enti del terzo settore di ambito sportivo per favorire prevenzione del disagio sociale e psicofisico, sviluppo e inclusione sociale, recupero e socializzazione, abbracciando soprattutto l’integrazione dei gruppi a rischio emarginazione e le minoranze.