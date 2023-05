Lo sportello Iat riapre il 2 giugno

Grottammare è pronta ad accogliere l’estate, a partire dall’imminente riapertura dello Iat all’interno del Museo dell’Illustrazione contemporanea in piazza Kursaal. Intanto le spiagge accessibili sono pronte, le torrette di avvistamento montate e la comunicazione turistica sempre più accessibile. Da venerdì prossimo, 2 giugno, il servizio di informazioni turistiche, promosso in collaborazione con l’Ufficio regionale per il turismo, torna operativo nei giorni di venerdì, sabato e domenica e poi con aperture quotidiane: mattino, pomeriggio e sera dal 30 giugno fino ai primi di settembre, per un totale di 498 ore. Il servizio è stato affidato anche quest’anno all’associazione Lido degli Aranci, in sintonia con il programma annuale per il turismo approvato dalla giunta regionale, che prevede l’opportunità di attivare forme di potenziamento o convenzioni tra Regione e Comuni sede di centri Iat Regionali.