Lo Sporting Grottammare nelle Final Four a Jesi: il 5 gennaio la semifinale

Lo Sporting Grottammare ha conquistato un ambito posto nelle Final Four di Calcio a 5 a Jesi, aggiungendo un altro capitolo glorioso alla sua storia. Il presidente dello Sporting Grottammare Pasqualino Santori ha accolto con gioia questo risultato che rappresenta un traguardo straordinario per il club.

"La qualificazione alla fase finale della Coppa Marche è sempre una grande emozione poiché è una bella cassa di risonanza per la società. Ringrazio il direttore sportivo Simone Pomili, sempre vicino alla squadra, il mister Davide Fanesi e soprattutto i ragazzi, poiché in campo vanno loro. Adesso ci goderemo un po’ di pausa ma dalla prossima settimana prepareremo al meglio la semifinale". Questa non è la prima volta che lo Sporting Grottammare si afferma in una competizione di tale portata. Dal 2012, il club ha guadagnato quattro preziosi ticket per le fasi finali, evidenziando la costante determinazione nel mondo del calcio a 5. Nel 2018, anche la squadra femminile ha raggiunto il risultato a Cingoli, evidenziando la versatilità di tutte le squadre dello Sporting Grottammare.