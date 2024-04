Lo stilista Vittorio Camaiani: "Le mie collezioni come viaggi"

di Vittorio Bellagamba

SAN BENEDETTO DEL TRONTO

(Ascoli)

"Ritorno in Oriente" è il tema della nuova collezione Spring/Summer 2024 dello stilista sambenedettese Vittorio Camaiani presentata a Roma, alla Galleria del Cardinale Colonna di Palazzo Colonna. La settecentesca dimora nobiliare ha festeggiato il secondo anno della sua rinnovata gestione e l’evento è stato presentato da Elena Parmegiani, direttore eventi della Galleria del Cardinale Colonna, già Direttore della Coffee House di Palazzo Colonna e giornalista di moda e costume.

Allo stilista abbiamo chiesto ri raccontarci la sua storia: "Non è facile per me narrare la storia di una passione che ho avuto da sempre e che poi è diventata il mio lavoro quotidiano – racconta –. La moda mi ha sempre affascinato, a 18 anni muovo i primi passi nell’atelier romano e nella sede di San Benedetto del Tronto del mio Maestro Massimo Fioravanti. Una forte cifra stilistica raggiunta nell’ultimo decennio con collezioni emotivamente piu d’impatto ma senza mai perdere la portabilità del capo. Ho provato a raccontarvi quella che è la nostra realtà ma spesso dico: il fare è il nostro narrare".

Quali sono le strategie di sviluppo del suo brand?

"Oggi parlare di futuro è sempre più complesso, la nostra maison cammina a passi ben piantati a terra, proponendo alla nostra clientela collezioni complete che su richiesta si avviciniamo alle esigenze della clientela, per dirla con una semplice battuta sono "coccole", nel senso che cerchiamo di essere così vicini alla cliente con la quale spesso nascono anche rapporti di amicizia e la cliente diventa ambasciatrice del nostro stile. Ovviamente se il nostro brand avesse un partner per la distribuzione, saremmo più diffusi sia sul territorio che all’estero e in questo senso ci sono state negli anni collaborazioni e proposte ma spesso non in linea con le nostra visione della Moda. Se in futuro ci saranno altre opportunità continueremo certamente a valutare".

Quali sono i tratti distintivi della sua collezione?

"Le nostre collezioni sono "viaggi" che seguono ogni volta l’emozionalità di chi le pensa più che i trend del momento e non perdono mai di vista le esigenze della cliente. La nostra moda è un modo di essere che vuole arrivare ad un pubblico che vive la moda, dal giorno alla sera, in nome di questi nostri tre tratti imprescindibili: bellezza, portabilità, qualità".

Le vostre produzioni sono tutte made in Italy?

"La nostra produzione è completamente made in italy, anche se nel tempo si fa piu fatica a trovare realtà con caratteristica di alta qualità, dato che noi mettiamo molto impegno nella ricerca di tessuti e delle stesse finiture dei capi. Unica eccezione sono i batik a numero limitato che realizziamo su nostro disegno a Bali, in indonesia".